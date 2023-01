Seres onthult tweede model in Brussel

Seres is een Chinese constructeur die reeds de volledig elektrische Seres 3 op de Belgische markt verkoopt. Op het salon van Brussel zal het merk een tweede model, de Seres 5 als Europese première onthullen.

SUV-coupé

Seres zal dus een tweede SUV-model aan het gamma toevoegen en ook deze telg is volledig elektrisch. Het gaat om een grote SUV-coupé die met een koetswerklengte van 4,7 meter in het D-segment past. Op dit ogenblik wil het merk enkel een teaserbeeld vrijgeven waarop de contouren van de (sigmavormige) koplampen te zien zijn.

Supercar prestaties

Qua aandrijving voorziet Seres een bijzonder krachtige combinatie van twee elektromotoren, één op de vooras en één op de achteras. Dit duo levert een systeemvermogen van 694 pk (510 kW) en de trekkracht bedraagt 1.040 Nm waardoor de Seres 5 in 3,5 seconden van 0 tot 100 km/u spurt. Dit zijn ronduit supercar-prestaties. Deze crossover SUV puurt zijn energie uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 88 kWh. Dit model zal – net als de bestaande Seres 3 – op de Belgische markt worden verdeeld door One Automotive uit Geel. Deze nieuwe Seres 5 wordt in de lente van 2023 bij de dealers verwacht.