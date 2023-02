Samusocial telt 1.500 tot 2.000 mensen in Brusselse kraakpanden

Daklozenorganisatie Samusocial waarschuwt dat het onzichtbare deel van de dakloze mensen die in kraakpanden woont nog veel groter is dan gedacht. Met het team Cover ging de organisatie in acht maanden al in dertien kraakpanden langs om medische zorg te bieden.

Samusocial en de vzw Project Lama, dat drugsverslaafden in een stedelijke omgeving hulp biedt, hebben in juli 2022 samen het team Cover opgezet. Dit team heeft als doel om de gezondheidsrisico’s, en in het bijzonder uitbraken van schurft, tuberculose of difterie, te voorkomen bij de daklozenpopulatie in het Brussels gewest. Tegelijkertijd biedt zij ook ondersteuning aan mensen die in bezette gebouwen leven, zodat ze niet op straat moeten leven. ‘Het kraakpand in de Paleizenstraat is slechts het zichtbare deel van een veel groter fenomeen’, zegt Clément Redondo, coördinator van het team. ‘In enkele maanden zijn wij tussengekomen in dertien precaire bezette gebouwen waarin tussen de 1.500 en 2.000 mensen wonen. En dan tellen we de vele kleine kraakpanden er nog niet bij.’

Schurft en bedwantsen

De aanpak van Cover omvat meerdere luiken en houdt rekening met de risico’s voor zowel de bewoners, als het gebouw of de buurt. Aan druggebruikers wordt bijvoorbeeld verteld hoe ze aan proper en hygiënisch materiaal geraken en hoe ze gevaren voor anderen uitsluiten. In de afgelopen maanden kregen al meer dan honderd personen individuele begeleiding op psychosociaal niveau en werden ook al 68 personen gevaccineerd tegen COVID-19. In negen van de dertien kraakpanden hadden bewoners last van schurft of bedwantsen