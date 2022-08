Sally is nu ook te koop

Wie de tekenfilm Cars zag, kent Sally ongetwijfeld. Sally was gebaseerd op een Porsche 911 Carrera en speelde de rol van advocate én het vriendinnetje van het hoofdkarakter Lightning McQueen. Porsche bouwt nu een one-off op ware grootte.

Porsche koos hierbij als basis de snelste versie van de 911 Carrera en dat is de 911 GTS met een atmosferische flat-six motor die 480 pk levert. Het gaat om een puristenversie met een manuele transmissie omdat ook Sally dol was op rijden.

Het koetswerk van de 911 Sally Special wordt in ‘Sally bluemetallic’ gelakt, wat een koud kunstje was voor de maatwerkdivisie van de Duitse sportwagenfabrikant. Ook de velgen werden door de designers in Weissach aangepast om zoveel mogelijk op de auto uit de film te lijken. De blauwe kleur werd eveneens voor verschillende details in het interieur gebruikt. Bij het ganse proces hield men rekening met het feit dat de wagen dagelijks bruikbaar moet zijn want uitgerekend daar maakt een Porsche het verschil met tal van andere sportwagens.

Goede doelen

Porsche zal één exemplaar bouwen en dat wordt op 20 augustus geveild bij Sotheby’s op de Monterey Car Week in California. De koper krijgt meteen een bijpassende chronograaf die door Porsche Design is ontwikkeld.

De opbrengt van de veiling gaat onder andere naar Girls Inc., een ngo die meisjes helpt hun cyclus van kansarmoede te doorbreken. Een ander deel van de opbrengst krijgt het United Nations Refugee Agency dat ruim 6,2 vluchtelingen ondersteunt die hun woonst moesten achterlaten omwille van de oorlog in Oekraïne.