Noorwegen laat walrus Freya inslapen: aandacht van nieuwsgierigen werd te gevaarlijk

Noorwegen heeft de rondzwervende en kattenkwaad uithalende walrus Freya laten afmaken. Het dier werd permanent belaagd door nieuwsgierige mensen. De autoriteiten hadden al gewaarschuwd Freya in te laten slapen omdat mensen zichzelf door hun opdringerige gedrag in gevaar brachten.

‘De beslissing om het dier te euthanaseren werd genomen na een analyse van de aanhoudende bedreiging voor de veiligheid van de mens’, verklaarde de topman van de Noorse visserij-administratie, Frank Bakke-Jensen.

Beschadigde boten

Freya is hetzelfde dier dat vorig jaar nog uitrustte op de Nederlandse onderzeeër ‘Zr.Ms. Dolfijn’, melden media. De walrus werd dit jaar opnieuw een publiekslieveling. Het dier klom in een fjord bij de Noorse hoofdstad Oslo op bootjes die dat soms niet overleefden. Freya zwom vorig jaar een tijdje rond voor de Nederlandse kust. Meestal leven walrussen veel verder naar het noorden in het noordpoolgebied.