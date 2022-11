‘Ron DeSantis is het zonnetje voor rechts Amerika’

‘Veel aandacht ging uit naar de toch tegenvallende resultaten van rechts bij die tussentijdse verkiezingen. Maar de klap die Republikein Ron DeSantis uitdeelde aan links, zal nog flink nadreunen bij de Democratische strategen’, schrijft Robbert de Witt na de midterms in de Verenigde Staten.

Het is een nogal luie analyse die je veel hoort onder Amerika-deskundigen. Al jaren menen zij dat het op termijn afgelopen is met de Republikeinse Partij. Want die partij wordt nog altijd geleid door blanke mannen op leeftijd, die zich richten op de krimpende groep blanke Amerikanen. Terwijl door de permanente immigratie de meerderheid van blank Amerika straks verleden tijd is en minderheden zich beter zouden kunnen vinden in de progressieve opvattingen van de Democraten. Als de Republikeinen zichzelf niet aantrekkelijk kunnen maken voor nieuwkomers, dan zullen de Democraten verkiezing op verkiezing winnen.

De werkelijkheid is anders. Ten eerste is het natuurlijk onwaarschijnlijk dat in een tweepartijensysteem één partij steeds maar zal winnen. Op een gegeven moment sluipt zelfvoldaanheid de partijgelederen binnen en straffen kiezers de arrogantie van de macht af.

Bovendien is het helemaal geen feit dat immigranten dezelfde normen en waarden koesteren als de Democraten. Democraten zijn voor open grenzen, maar dat geldt niet zonder meer voor reeds gearriveerde immigranten. Closing the door behind you, heet dat: als je eenmaal binnen bent in het beloofde land, wil je geen nieuwe concurrenten. Ook wat betreft sociale kwesties zijn immigranten – zeker die uit het katholieke Midden- en Zuid-Amerika – helemaal niet zo links. Ze zijn niet per definitie voor het homohuwelijk, voor ruimere abortuswetgeving of voor euthanasie. En terwijl veel Democraten sinds de dood van George Floyd politiekorpsen racistisch vinden, willen immigranten, die vaak in armere wijken wonen, juist dat de politie hard optreedt tegen criminaliteit. En dus voelen ze zich steeds vaker thuis bij de Republikeinen.

Precies met deze thema’s versloeg de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis vorige week met overmacht zijn Democratische tegenstander in Florida. Veel aandacht ging uit naar de toch tegenvallende resultaten van rechts bij die tussentijdse verkiezingen. Maar de klap die Republikein DeSantis uitdeelde aan links, zal nog flink nadreunen bij de Democratische strategen.

De 44-jarige voormalige marine-officier won een tweede termijn doordat hij uitstekende resultaten kon voorleggen. Zo trok hij zich weinig aan van landelijk restrictief coronabeleid: economisch presteerde Florida beter doordat bedrijven eerder ‘open’ mochten. DeSantis is een oer-conservatieve en diepgelovige christen, hekelt alles wat ‘woke’ is en hamert voortdurend op ‘vrijheid’. Om het migrantenprobleem landelijk aan te kaarten, stuurde DeSantis vliegtuigen vol migranten naar rijke noordelijke staten waar de Democraten de macht hebben. Die spraken er natuurlijk schande van.

Maar zijn kiezers vinden het allemaal prachtig. DeSantis won in vrijwel alle kiesdistricten in the Sunshine State, ook in Democratische bolwerken en ook in kiesdistricten met veel latino’s. Een politieke aardverschuiving, want Florida is een traditionele swing state waar Democraten en Republikeinen elkaar lang alleen met kleine marges wisten te verslaan. In 2000 bijvoorbeeld versloeg George W. Bush er zijn Democratische tegenstander Al Gore met slechts 537 stemmen verschil en won zo het presidentschap.

(Lees verder onder het artikel.)

Vaak is winnen in Florida cruciaal voor het veroveren van het Witte Huis, doordat het met 22 miljoen inwoners een van de grootste staten is. De zege van DeSantis voorspelt dus een zonnige toekomst voor rechts.

Onder Republikeinen die weinig moeten hebben van Trump, zal de roep om ‘Ron DeSantis for president’ steeds luider klinken. The Wall Street Journal merkte al op dat Donald Trump ‘niet blij’ zal zijn. Trump kondigde deze week zijn kandidatuur aan voor de presidentsverkiezingen van 2024 en waarschuwt dat hij dingen over DeSantis zal onthullen die bijna niemand weet en die ‘héél onprettig’ zijn.

Trump ziet duidelijk het gevaar dat DeSantis weleens een grotere kans zou kunnen hebben dan hijzelf om een Democraat te verslaan en de volgende Republikeinse president te worden. De verguisde oud-president heeft een beter gevoel voor wat er leeft onder Amerikaanse kiezers dan de Amerika-kenners aan deze kant van de Atlantische Oceaan.