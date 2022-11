Onderkoelde Donald Trump kondigt nieuwe presidentskandidatuur aan

Hij had zelf de ‘grote aankondiging’ in het vooruitzicht gesteld. Donald Trump bevestigde dinsdagnacht zijn nieuwe kandidatuur voor het presidentschap. Hij bleef voor zijn doen opvallend ingetogen.

Er zijn, in zijn publiek leven, enkele versies van Donald Trump. Er is de schavuit en guit Trump, er is de wild om zich heen scheldende Trump, er is de freewheelende Trump, wiens gedachten soms moeilijk te volgen zijn, er is de zeurderige Trump, die zichzelf als het grootste slachtoffer ter wereld afschildert, en er is teleprompter Trump, de man die een voorbereide toespraak voorleest.

Nog voor hij dinsdagnacht in Mar-a-Lago aan zijn toespraak begon, had hij zijn kandidatuur officieel bij de kiesautoriteiten ingediend – wat de suspense over onverwachte wendingen wegnam.

De Trump die zijn opwachting maakte, was teleprompter Trump. Low energy, zou hij zelf zeggen, mocht het een andere kandidaat betreffen. Geen uitbarstingen, slechts een halve verwijzing naar ‘gestolen verkiezingen’, die hij snel en schuldbewust weer inslikte. Wat een verschil met de uitzinnige en (onder meer) anti-Mexicaanse toespraak waarmee hij in 2015 zijn eerste presidentskandidatuur aankondigde.

Het Republikeins partijapparaat, en een deel van Trumps entourage, had de hoop uitgesproken dat de ex-president zijn aankondiging zou uitstellen, al was het maar tot na de Senaatsrunoff op 6 december in Georgia. Zijn partij vreest dat hij als onpopulaire figuur, die zich misschien in de campagne zal mengen, kiezers weghoudt van Republikein Herschel Walker in deze nipte tweestrijd om een Senaatszetel.

Zijn adviseurs hadden hem daarentegen wél overtuigd om de aankondiging ‘professioneel’ te houden. Sommigen hadden ook gehoopt dat hij een beleidsprogramma voor 2024 uit de doeken zou doen, een toekomstvisie, maar dat viel in deze toespraak niet te bespeuren.

‘Ze beseffen het nog niet’

In zijn toespraak bezong Trump zijn eigen ‘ongeziene’ verwezenlijkingen als president (verre van altijd feitelijk correct), met onder meer volgens hem het snelste economische herstel ter wereld na de covid-dip. Hij hekelde de (evenmin altijd feitelijk correcte) gruwelen die de Amerikanen teisteren onder zijn opvolger Biden, een man die de VS volgens Trump op de rand van een nucleair conflict heeft gebracht en na twee korte jaren als president een land in verval achterlaat. De bewoners realiseren het zich nog niet ten volle, aldus Trump, vandaar dat er geen overdonderende overwinning voor de Republikeinen kwam in de midterms. Maar, zo ging hij verder, de mensen zullen heel snel doorhebben hoe slecht het echt gaat met het land en dat biedt perspectief voor hem in 2024.

Dat Trump ongewoon vroeg zijn presidentskandidatuur stelt, heeft een aantal redenen. Hij kan als eerste aan de bak bij geldschieters, en houdt zo geld weg bij potentiële concurrenten binnen de partij. Zo hoopt hij zijn positie van koploper veilig te stellen. En hij kan tijdens de vele rechtszaken tegen hem argumenteren dat men hem politiek wil treffen, wat hij in de campagne en bij zijn aanhang kan uitspelen, terwijl het misschien tegelijk onderzoeksrechters tot terughoudendheid beweegt.

Overigens: hij stelde zijn kandidatuur in Mar-a-Lago, zijn verblijf en club in Florida, en een van de plaatsen waarrond potentiële misdrijven worden onderzocht, nadat Trump geheime en andere documenten uit het Witte Huis weghaalde en in Florida bewaarde.