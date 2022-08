Rolls-Royce Spectre is bijna klaar

Rolls-Royce heeft de reputatie om stille en krachtige luxewagens te bouwen en de nieuwste coupé past perfect in die traditie met dank aan de volledig elektrische aandrijving.

De Britse constructeur experimenteerde al met elektrische aandrijvingen. Hoewel de Spectre de eerste Rolls wordt die aan de stekker gaat, heeft het merk veel ervaring met de gedragingen van een elektrische auto. Immers elk model dat ooit werd gebouwd, beschikte over een aanzienlijk vermogen, maar was ook erg zwaar. Precies die twee elementen zijn inherent aan elke elektrische auto en de Spectre is daarop geen uitzondering. Het verzoenen van beide kenmerken is een kolfje naar de hand van Rolls-Royce.

Stijver platform

Moederhuis BMW heeft voor Rolls-Royce een nieuw platform ontwikkeld met het oog op elektrische aandrijving en de batterijmodules maken deel uit van de dragende structuur waardoor ze niet louter gewicht, maar ook stijfheid toevoegen. Het weggedrag van de Rolls belooft spectaculair comfortabel te worden met dank aan een systeem dat elektronisch anticipeert op de route via camera- en navigatiedata. Actief gestuurde stabilisatorstangen moeten zowel comfort als het dynamische aspect van de coupé optimaliseren.

Testen in het Zuiden

Op dit ogenblik werkt Rolls-Royce een testprogramma af in Frankrijk. Er worden duizenden testkilometers afgelegd in het testcentrum van Miramas aan de Franse Azurenkust. In diezelfde regio zullen de prototypes van Spectre ook regelmatig op de openbare weg te zien zijn. Op dit ogenblik werden nog geen technische specificaties over de batterij of de motorisaties bekend gemaakt.

Wat we wel kunnen zien, is het slanke en aerodynamisch gevormde koetswerk dat volgens de constructeur een luchtweerstandscoëfficiënt haalt van 0,25. Bij de productieversie zal dat cijfer naar 0,26 stijgen omwille van de ‘Spirit of Ecstacy’, de mascotte van het merk die traditiegetrouw de neus van het koetswerk siert. De eerste leveringen van de Spectre worden verwacht in het vierde kwartaal van 2023.