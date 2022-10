Rimac Nevera op Zoute GP

Het Kroatische Rimac onthult de Nevera op de Zoute Grand Prix die plaatsvindt van 6 tot 9 oktober.

Knokke als autosalon

De Zoute Grand Prix heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een evenement dat qua exclusieve nieuwigheden nog nauwelijks moet onderdoen voor een autosalon. Wat begon als een fraaie regelmatigheidsrally voor klassiekers, is uitgegroeid tot een driedaagse waar uitzonderlijke klassiekers worden geveild en exclusieve automerken elkaar in het centrum van Knokke elkaar naar de kroon steken met pop-ups en premières van hun nieuwste modellen. Rimac laat er volgende week zijn nieuwste elektrische supercar zien, de Nevera.

2 tellen

Nevera is in principe een snel en onverwacht opstekende krachtige storm uit het gebied rond de Middellandse Zee. De Nevera wordt aangedreven door vier elektromotoren die een totaalvermogen van 1.914 pk leveren. De trekkracht van ruim 2.360 Nm is nog indrukwekkender. Al dat vermogen volstaat om in minder dan 2 seconden van 0 tot 100 km/u te accelereren en de Nevera haalt een topsnelheid van 412 km/u.

De computer berekent in real time hoeveel vermogen er naar elk wiel moet. Interessant detail, deze technologie werkt zowel bij het accelereren als bij het remmen, want een groot stuk van de remkracht komt van de elektromotorenmotoren die bij het vertragen via de motorremfunctie energie recupereren. Ook in de remfases wordt de stabiliteit van de bolide deels bepaald door de remintensiteit per wiel te variëren.

Met één batterijlading haalt de Nevera een rijbereik tot 550 km. De batterijunits die op verschillende plaatsen in de wagen zijn geïntegreerd met het oog op de gewichtsverdeling, maken gebruik van magnesium-nikkeltechnologie. Van deze exclusieve Rimac zullen slechts 150 exemplaren worden gebouwd.