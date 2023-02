Renault toont glimp nieuwe Espace

Renault toont een glimp van een nieuwe generatie van de Espace. Lang leek het alsof er geen opvolger zou komen voor de vijfde generatie, maar nummer zes zal in de lente van dit jaar worden onthuld.

De Renault Espace was de geestelijke vader van de monovolumewagen. De eerste generatie leek op een van met Europese proporties, een hogere zithouding, voorzien van een groot glasoppervlak en kunststof koetswerkpanelen.

De auto stond model voor een trend in de sector want in de jaren negentig en ook daarna zouden alle mainstream constructeurs zogenaamde MPV’s in alle maten en vormen in hun gamma opnemen. De Espace groeide uit tot één van de grotere, maar vooral meest luxueuze modellen in dit genre.

…nu een SUV

Wat Renault ons vandaag toont, mag dan al de naam Espace dragen, het heeft niet meteen de vorm van een éénvolumer, de proporties verwijzen meer naar een groot SUV-model. Er zal een versie komen met vijf zitplaatsen en een langere variante met zeven zitjes.

In die zin blijft de nieuweling zijn originele roeping van een luxueuze auto met een ruim interieur trouw. Qua design springt vooral de brede schouderlijn in combinatie met de zacht aflopende daklijn op. Deze vrij sportief vormgegeven kolos zal opnieuw een bijzonder groot glasoppervlak bieden, wat de inzittenden een aangename reiservaring moet garanderen.