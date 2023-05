Renault is erg ambitieus

Renault toont de eerste schetsen van een nieuw topmodel. De Rafale heeft een SUV-koetswerk en wil meespelen in een prestigesegment waar Franse merken doorgaans veel in investeren, maar zelden succes oogsten.

Hoewel ook Renault het voorbije jaar een flinke tik kreeg door de Oekraïnecrisis in de nasleep van de Covid 9-pandemie lanceert het een rist nieuwe producten. We zien niet alleen noviteiten bij Dacia en een elektrische Mégane. Er volgt ook een aangepaste Clio en hoog in het gamma wordt de Espace vernieuwd.

Alsof dat niet volstaat, stelt de Franse autobouwer nu ook een nieuw vlaggenschip voor, de Rafale. In de huidige economische context is het ronduit ambitieus om uitgerekend in deze topniche te investeren. Eerdere pogingen met onder andere de Vel Satis of Avantime om hier voet aan wal te krijgen, waren esthetisch bijzonder geslaagd maar werden nooit een kassucces.

Jachtvliegtuig

De Rafale zal gebruik maken van het CMF-CD-platform dat ook als basis dient voor de (nieuwe) Espace (ook een SUV-model). Qua aandrijving rekent Renault op de hybride E-TECH motorisaties wat aangeeft dat deze nieuweling niet exclusief elektrisch zal worden.

De benaming Rafale verwijst naar het luchtvaartverleden van Renault. In het begin van de 20ste eeuw bouwde Renault niet enkel auto’s maar ook motoren voor treinen en vliegtuigen. De Rafale was een snel jachtvliegtuig uit 1934 dat door een motor van Renault werd aangedreven.