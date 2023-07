Renault Clio vernieuwt

Renault werkte een facelift uit van de vijfde generatie Clio die in 2019 op de markt kwam. En geen elektroaandrijving hier want die is gereserveerd voor een Zoë-opvolger in het najaar.

Deze ‘Phase 2’, zoals men de nieuwe Clio in Parijs doopt, ondergaat de klassieke aanpassingen want vooral de bumpers, motorkap en de lichtunits werden hertekend. Een stijlbreuk blijft uit en de vernieuwde Renault is meteen herkenbaar aan de ledstrips links en rechts van het Renaultlogo vooraan.

Binnenin wordt één en ander verfijnd en voor de liefhebber van het genre komt er een nieuw Esprit Alpine afwerkingsniveau aan de top van het gamma. Dit is vergelijkbaar met wat destijds de Baccara was voor de Renault 5, in de latere Clio’s was de topversie Initiale Paris. Sinds Renault het sportwagenmerk Alpine nieuw leven heeft ingeblazen, wordt het hoogste afwerkingsniveau hier naar vernoemd.

4,5 liter

Renault wil het verbruik van de Clio drukken en grijpt hiervoor naar een hybride technologie met E-TECH op de kofferklep. De Fransen gebruiken een atmosferische 1.6 benzinemotor in combinatie met twee elektromotoren die ook als startmotor en stroomgenerator fungeren. Het systeemvermogen van deze zelfopladende hybride wagen bedraagt 145 pk en in de praktijk kom je makkelijk aan een verbruik van minder dan 4,5 liter per 100 km. Samen met de update, verfijnde Renault ook de stuurinrichting en de demping is comfortabel en inschikkelijk afgesteld.

Opvallend is dat Renault in de Clio erg pluralistisch is qua aandrijfmodi. Naast de hybride oplossing blijft de constructeur trouw aan (turbo) benzinemotoren en zit er ook een diesel in het gamma. Terwijl de meeste concurrenten hun diesel schrappen of zich – zoals Ford met de Fiësta – zelfs volledig terugtrekken uit dit segment van betaalbare en compacte wagentjes, handhaaft Renault een breed motoraanbod.

Een volledig elektrisch aangedreven Clio zal er niet komen. Daarvoor heeft Renault tot nader order de Zoë, die straks wordt vervangen door de neoretro Renault 5. De nieuwe Clio zou in principe al na de zomer leverbaar zijn.