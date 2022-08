Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Toen ik debuteerde met Trainspotting wist ik niet wat schrijven was. Ik deed maar wat. Mijn eerste boeken waren wellicht de beste. Nadien leer je de stiel en schrijf je zoals iedereen.’ Schrijver Irvin WelshinThe Guardian.

‘Een dieet is een onderdrukkingsmiddel. Wie op dieet is, rebelleert niet.’ Schrijfster Daniela Dröscher in Der Spiegel.

‘Vijftien jaar geleden zag je fijne kerels op tv. Nu zie je in series én het nieuws klootzakken. Het is tijd om weer goede personages te creëren die geen geldwolven of egoïsten zijn.’ Breaking Bad-regisseur Vince GilliganinThe New Yorker.