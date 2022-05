‘Ze hebben er verdomme alles kapotgemaakt dat maar een beetje schoon was. Het is wreed triestig, maar ik kan daar niks meer terugvinden van vroeger. Alleen de taal, natuurlijk. Ik ben nog altijd ondersteboven als iemand Oostends spreekt. Ik ken alle talen van de wereld bijzonder slecht, maar eentje ken ik op mijn duim, dAT van de zee. Oostende is nog een van de enige steden in Vlaanderen waar ze met klasse hun dialect spreken, misschien komt dat wel door VTM.’ — in Het Laatste Nieuws

‘Ik heb me mijn hele leven al oud gevoeld. Maar ik heb er iets aan gedaan. Namelijk: leven. Let op, dat is iets anders dan bestaan. Er zijn mensen die leven en er zijn mensen die bestaan. Er zijn ook mensen die al dood zijn voor ze creveren. Ik heb nooit willen bestaan, ik heb willen leven.’ — in Het Nieuwsblad

‘Als er geen bij in mijn open mond was gevlogen toen ik als snotneus naar A.S. Oostende fietste om daar gescout te worden door een coach van de FIFA, had ik waarschijnlijk nooit gezongen maar was ik voetballer geworden. Maf hè?’ — in Humo

‘Brel is Brel, ik ben Arno. Ik heb die vent nooit ontmoet, maar zijn platen zijn formidabel. Als ik de nieuwe Brel ben, dan verdien ik een standbeeld. Ik zal het raam maar dichtdoen, want straks vliegt mijn ego naar buiten.’ — in De Standaard

‘Ik hou niet van Kuifje, weet je waarom? Ik heb een hekel aan sprekende honden.’ — in De Morgen

‘Ik zing zoals Permeke schildert, met paardenkloten in mijn stem. Lekker primitief.’ — in Panorama

‘Eigenlijk ben ik al heel mijn leven een clown die aan het sterven is.’ — in Humo

‘Het Atomium, dat zijn de enige kloten die België heeft.’ — in De Morgen ‘Ik ben oud geboren, en ik zal jong sterven.’ — in Humo ‘Jane Birkin, dat vind ik een chique madame. Maar dat is mijn zuster, en met je zuster ga je niet naar bed. Enfin nu toch niet meer.’ — in De Morgen ‘Ik ben me niet van een privéleven bewust. Mijn hele leven is mijn privéleven. Mijn beroep is zijn wie ik ben.’ — in Humo ‘Als ik echt zou drinken zoals de mythe het wil, dan zou ik allang dood zijn geweest. En ik zeg altijd: wie mij ziet in het café, zit zelf ook in het café.’ — in Humo ‘Drugs zijn gevaarlijk, drank is gevaarlijk. Maar het gevaarlijkst is het leven zelf.’ — in Humo ‘Als iedereen van je houdt, zit je pas goed fout.’ — in Humo ‘Ik heb een fantastisch leven gehad. Als je doet wat je graag doet, dan hoef je nooit te werken. Gandhi heeft dat naar ’t schijnt ooit gezegd, maar dat heeft hij beslist van mij gepikt.’ — in Het Nieuwsblad ‘Als ik een vrouw was geweest, zou ik geen muziek maken, maar Ulrike Meinhof zijn.’ — in Humo

‘In 1972 verbleef ik op het Griekse eiland Mykonos, met een internationaal gezelschap. We woonden er in de grotten op het strand. En al die Zweden, Hollanders, Amerikanen en zo dachten dat ik talen gestudeerd had. Ik sprak vier talen en moest overal gaan vertalen. Daar is mijn frank gevallen. Ik ben een Belg, ik heb een streep meer. Dat is geen trots, gewoon het gevoel dat je opener bent, en nuchterder.’ — in De Standaard

‘Er zit meer revolutie in een fuckin’ camembert dan in heel Dedecker. En hoe heet de andere daar? Bart De Wever. Die heeft echt last van een caesarcomplex, hè.’ — in De Morgen

‘Ik ben niet links, niet rechts. Ik ben geen katholiek, en geen socialist. Ik ben een arnoïst en ik ben de enige.’ — in Humo

‘Mannen denken dat ze alles weten, vrouwen begrijpen alles.’ — in Knack

‘Als je te gelukkig bent, dan dreigt de val. Vandaar dat ik altijd wat geluk in reserve hou.’ — in Humo