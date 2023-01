Prius enkel als plug-in

Volgend jaar lanceert Toyota een nieuwe generatie Prius en die zal bij ons enkel worden geleverd met een plug-in hybride aandrijving.

Van kneusje tot sportieveling

De Japanse constructeur geeft deze ecomobiel ook extra stamina door forse prestaties en een aantrekkelijker design in het vooruitzicht te stellen zonder afbreuk te doen aan zijn uitgesproken aerodynamische vormgeving. De Prius een kwart eeuw gelden in de markt werd gezet als ‘ecologisch verantwoord kneusje’ ontpopt zich vandaag haast als een dynamische sportieveling.

Coupétrekjes

Het is niet de eerste keer dat Toyota een stekkerversie van de Prius aanbiedt, maar het is wel de eerste keer dat er een redelijk elektrisch rijbereik (69 km) wordt beloofd. De constructeur stelt andermaal een spaarzaam karakter in het vooruitzicht en trekt wat dat betreft alle registers open door bijvoorbeeld ook fotovoltaïsche cellen te integreren in het dak. Het meest vernieuwende is echter vormtaal waarbij Toyota zonder een duimbreed toe te geven op vlak van aerodynamica ei-zo-na coupétrekjes (denk oplopende gordellijn, de grote velgennen de stoere C-stijl) kan toevoegen aan het concept.

50% elektrische kilometers

Exacte verbruikscijfers worden nog niet genoemd, maar Toyota gebruikt hier de nieuwste generatie van zijn hybride aandrijftechnologie. Er wordt een batterij met een capaciteit van 13,6 kWh gemonteerd zodat het mogelijk moet zijn om de helft van de tijd emissievrij (lees: 100% elektrisch) te rijden. Deze nieuweling wordt in de tweede helft van volgend jaar verwacht.