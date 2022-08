Porsche toont 911 GT3 R

Porsche onthulde de meest tot de verbeelding sprekende versie van de 911 aan de vooravond van de 24 Uren van Francorchamps. Het is een kant-en-klare racewagen die teams kunnen kopen en die volledig conform het GT3-reglement wordt gebouwd.

Op maat van de gentleman driver

De keuze voor Francorchamps om de wagen iets vroeger dan verwacht te tonen, is niet onlogisch want de vorige versie van de 911 GT3 R die we sinds 2019 kennen, vergaarde onder meer op dit circuit een mooi palmares. De nieuwe bolide is gebaseerd op de jongste 992-generatie van de 911 en de wagen is niet meteen sneller geworden dan zijn voorganger, hij werd vooral toegankelijker. Porsche bouwt dit type racewagen immers met gentleman drivers in het achterhoofd.

De motor werd wel aangepast, al blijven de basics behouden. Het is nog steeds een rechtstreeks ingespoten zescilinder boxermotor met vier kleppen per cilinder. Deze motor met hoge toeren heeft geen turbo en de cilinderinhoud werd opgetrokken van 4 naar 4,2 liter. Dat zorgt voor een zachter motorkarakter omdat de trekkracht soepeler vrijkomt, waardoor de wagen makkelijker beheersbaar blijft voor de (gevorderde) amateurpiloot. De motor levert immers een slordige 565 pk.

Lichtgewicht

Porsche optimaliseerde verder de aerodynamica, het onderstel en de remmen. Uiterlijk kan je de nieuweling herkennen aan de discrete spoilerlip vooraan en de gigantische achterspoiler. Achteraan voorziet de sportwagenfabrikant ook een diffuser om de luchtgeleiding onder de wagen te optimaliseren.

Nagenoeg alle koetswerkpanelen zijn van lichtgewicht carbon zodat de wagen amper 1.250 kg op de weegschaal zet. Voor deze raceklare bolide moet een privéteam 511.000 euro, exclusief BTW en opties overmaken.