Porsche 911 is krasse zestiger

Voor de 60ste verjaardag van de legendarische 911 ontwikkelt Porsche een ultiem model dat de looks van de GT3 Touring combineert met de atmosferische boxermotor van de GT3 RS.

De 911 is voor Porsche met stip het belangrijkste model. Dan hebben we het niet over verkoopaantallen want de Duitse sportwagenfabrikant heeft over de decennia heen andere – minder tot de verbeelding sprekende – modellen moeten bouwen om volume te halen, het hoofd financieel boven water te houden en vooral om de 911-legende levendig te houden. In de vroege jaren tachtig bouwde Porsche watergekoelde transaxle-modellen (924), in de late jaren negentig kwam er de meer betaalbare Boxster en in de nillies was er de Cayenne SUV die door de liefhebbers van het genre bij voorkeur met een dieselmotor werd gesmaakt.

Vandaag zorgen de Macan en de elektrische Taycan voor brood op de plank, wat de constructeur in staat stelt om een nicheproduct als de 911 te laten overleven. Dat laatste lukt overigens met verve, getuige het aantal bijzondere versies die meestal de deur uit zijn nog voor ze goed en wel zijn gebouwd. Het geeft aan hoe uniek de 911 als sportwagen is, door zes decennia lang visueel herkenbaar te blijven, technisch te innoveren en keer op keer nieuwe generaties enthousiastelingen aan te spreken.

1963

Voor de gelegenheid bouwt Porsche de 911 S/T op basis van het model 992 en het is meteen een beperkte reeks want er worden slechts 1963 exemplaren van gemaakt. Dit is meteen een knipoog naar het lanceringsjaar van de eerste generatie 911. Achterin spint de atmosferische 4.0 zescilinder boxermotor die een forse 525 pk levert bij 9.000 omwentelingen.

Al dat vermogen wordt via een handgeschakelde versnellingsbak op het asfalt gezet. Met een gewicht van 1.380 kg is het ook de lichtste 911 want hij weegt 40 kg minder dan de GT3 Touring. Hij spurt in 3,7 seconden van 0 tot 100 km/u. Aan dat moois hangt een prijskaartje van 327.743 euro.