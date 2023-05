Poppy wijzigt betaalformule

Poppy, het deelmobiliteitsplatform van D’Ieteren Automotive biedt zijn klanten een nieuwe betaalformule. Gebruikers van de deelvoertuigen kunnen voortaan kiezen tussen betalen per minuut of per kilometer.

Betalen per minuut

Poppy is vandaag actief in 4 steden, op 3 luchthavens en telt 4.000 voertuigen en ruim 100.000 gebruikers en is daarmee de belangrijkste speler op de markt van deelvoertuigen. Naast auto’s biedt Poppy ook scooters aan die vooral voor kortere trajecten interessant zijn. Tot nu toe betaalden de gebruikers een tarief per minuut dat ze een voertuig gebruiken, maar voortaan zullen ze ook per gereden kilometer kunnen betalen. De gebruiker moet voor de start aangeven via welke tariefformule hij wenst te betalen. In bepaalde gevallen kan de keuze voor de ene of de andere methode interessanter uitvallen. Vooral bij een filegevoelig traject, waarbij je langer in de wagen zit en een lagere gemiddelde snelheid haalt is het wellicht goedkoper om voor de prijs per afgelegde kilometer te kiezen.

0,95€/km

Poppy wil met deze nieuwe betaalmethode vooral stress bij de gebruikers wegnemen wanneer ze in een filesituatie komen waardoor de prijs van hun rit ongepland stijgt. Door de stress te beperken, verhoogt men de verkeersveiligheid omdat stress een mogelijke katalysator is voor verkeersongevallen. Tot nu toe werd de prijs per minuut altijd toegepast omdat dit in de meeste gevallen de meest rendabele rekenmethode is voor de gebruikers. Wanneer de gemiddelde snelheid van een rit onder 25 km/u duikt, wordt de prijs per kilometer in een aantal gevallen interessanter. Poppy voorziet een basistarief van 0,95 €/km, maar dat kan nog hoger worden al naargelang het tijdstip en het gekozen traject (lees: meer file).