Poppy trekt naar Leuven

Poppy vergroot als aanbieder van deelmobiliteit in België zijn dekking door voortaan ook in en rond Leuven voertuigen te verhuren.

Vanaf begin 2024 wil D’Ieterendochter Poppy de activiteiten uitbreiden door in Leuven deelauto’s aan te bieden zonder vaste standplaats. ‘Het is de bedoeling dat we de on-demand mobiliteit verder uitbouwen in heel België’, stelt Pierre de Schaetzen, CMO van Poppy Mobility. Tot nu toe was de mobiliteitsverstrekker al actief in Mechelen, Luik en Gent met auto’s zonder vaste standplaats.

Leuven is een interessante groeipool omdat er een potentieel is van 4.700 gezinnen en bedrijven die mogelijk een beroep kunnen doen op de diensten van deze deelwagens. Het is de bedoeling dat gebruikers de wagens op openbare parkings in een rond Leuven (Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele, Wijgmaal,… ) kunnen achterlaten of oppikken. Men kan ook een rit maken naar de andere steden waar Poppy zit en een rit plannen naar één van de 4 Belgische luchthavens en de wagen daar achterlaten.

Tarief op maat

Gebruikers hebben de mogelijkheid om voor de meest voordelige tariefformule te kiezen. Zo kan de Poppy-rijder zijn of haar voertuig betalen per kilometer, per uur of per dag. De formules kunnen voordeliger zijn al naargelang de rit filegevoeliger (minder kilometers, langere reistijd) is of wanneer men met de auto bijvoorbeeld op familiebezoek gaat en de wagen uren op een oprit wordt geparkeerd. In het gekozen tarief zitten altijd de operationele kosten (brandstof, verzekering). In de voorbehouden Poppy-parkeerzones is het parkeren uiteraard ook gratis.