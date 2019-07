Wachten op 'The Big One': is de mega-aardbeving nakend?

Californië werd vorige week opgeschrikt door de twee zwaarste aardbevingen in twee decennia. De inwoners van de Amerikaanse staat vragen zich af of de zo gevreesde monsteraardbeving in aantocht is?

Aardbeving in Zuid-Californië op 4 juli 2019. © Reuters

De Amerikaanse staat Californië werd vorige week opgeschrikt door twee zware aardbevingen: een van 6,4 en een van 7,1 op de Schaal van Richter. Volgens seismologen bestaat de kans dat de regio in de komende dagen opnieuw getroffen wordt door een aardbeving.



