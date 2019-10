Vanaf deze week kunt u weer kiezen voor de Vogel van het Jaar. Naar vogels kijken is populairder dan ooit, maar de dieren doen het niet zo goed. Dat erkent ook Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

In zijn lange carrière als strijdlustige vogelbeschermer - hij was bijna 30 jaar directeur van Vogelbescherming Vlaanderen - zag Jan Rodts tientallen vogelgidsen passeren. Nu publiceert hij er zelf één. De slimste vogelgids: alle 192 broedvogels van België en Nederland mikt op de beginnende vogelkijker, zonder de routinier te vergeten. Rodts heeft een uitstekende mix gevonden tussen toegankelijkheid en volledigheid. 'Omdat de debuterende vogelkijker verloren loopt in het grote aanbod, heb ik de vogelgids herdacht', zegt Rodts vanuit Frankrijk, waar hij met vakantie is. 'Debutanten weten bijvoorbeeld niet dat je de gro...