Open brief wetenschappers en activisten: 'Laat het milieu de milieuproblemen mee helpen oplossen'

Het herstel van natuurgebieden wordt te vaak over het hoofd gezien in de strijd tegen de klimaatverandering, schrijven wetenschappers en klimaatactivisten als Greta Thunberg in een open brief. Toch is het een effectief middel dat meteen ook cruciale ecosystemen en de biodiversiteit helpt beschermen.

De Zweedse Greta Thunberg in november 2018 voor het Zweedse parlement tijdens haar klimaatstaking.