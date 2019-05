Als de 80.000 hectare ongebruikte bouwgrond die Vlaanderen nog telt volgebouwd wordt, dan zal dat meer overstromingen, meer droogte en een verdubbeling van het aantal hittedagen met zich meebrengen. Dat besluit Natuurpunt uit haar nieuw klimaatrapport dat werd opgesteld in samenwerking met het wetenschappelijk onderzoekscentrum VITO. De nieuwe Vlaamse regering moet dan ook snel werk maken van de al aangekondigde betonstop.

'Die betonstop is beslist in 2016, maar in de praktijk is er nog niets gebeurd', zegt Frederik Mollem van Natuurpunt. 'Er was vooral een aankondigingspolitiek, wat de bevolking heeft bang gemaakt en nog meer aan het bouwen gezet heeft. Deze studie toont aan dat een betonstop niet alleen belangrijk is voor mobiliteit en ruimtelijke ordening, maar ook voor het klimaat.'

In de studie wordt uitgegaan van drie scenario's: de situatie vandaag met bouwgrond die eigenlijk in gebruik is als open ruimte, een Vlaanderen waar de ongebruikte bouwgrond wordt volgebetonneerd of een Vlaanderen waar die grond wordt ingericht met natuur en water.

In het laatste scenario wordt de uitstoot van 785.193 auto's geneutraliseerd en wordt het aantal hittedagen gehalveerd, van vier naar twee. Als Vlaanderen verder volgebouwd wordt, dan worden dat 7 hittedagen en gaat de winst voor de opvang van koolstofuitstoot verloren. Die winst compenseren door andere maatregelen, zou 27 miljoen euro per jaar kunnen kosten.

Ook de opvang van regenwater wordt in een volgebouwd Vlaanderen verder bemoeilijkt: vandaag vangen ongebruikte bouwgronden per jaar nog 56.696 olympische zwembaden aan regenwater op, in het natuurscenario is dat 64.647 olympische zwembaden. Als de 80.000 hectare wordt volgebouwd, dan zijn dat 0 zwembaden. Om de eigenaars van deze bouwgronden te compenseren, houdt Natuurpunt vast aan de al bestaande planschaderegeling waarop eigenaars beroep kunnen doen als de bestemming van hun eigendom wordt gewijzigd.

Die regeling bestaat in de terugbetaling van de waarde van de bouwgrond bij de aankoop ervan plus de index. 'Dat is voor ons een goede regeling', zegt Mollem van Natuurpunt. 'Een van de maatregelen in de betonstop schrijft voor dat eigenaars ook de speculatieve waarde van hun grond terugbetaald zouden krijgen, maar daar kunnen we niet achter staan.'