Wist je dat je door niets te doen een grote bijdrage kan leveren aan onze natuur? Jouw tuin is één stukje in de grote tuinmozaïek van Vlaanderen, goed voor minstens 10 procent van de totale Vlaamse oppervlakte. Dat is even veel als er bos is in Vlaanderen.

Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis.

Knack wil, samen met partners KU Leuven/MijnTuinLab, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur, metMaai mei niet helpen die klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin.

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen zoals de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Ook ons gras anders gaan maaien kan een rol spelen.

Het klassieke, strakke gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen? Verketteren wij de pelouse, die een kloek lemma verdient in de Vlaamse canon? Zeker niet. Wij zeggen niet weg met gras, wel: welkom bloemen. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat dus niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.

Laat bijvoorbeeld een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of wat gras maaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras. Zoals een hanenkam (maai alleen de randen), cirkels, golvende lijnen... En maai je gras slechts om de drie à vier weken. In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kunt aantrekken. Een verbluffend resultaat. Een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte.

'De tuin dient de mens' is een mooie volkswijsheid. Waarom niet meteen ook de natuur?

Maai Mei Niet Meedoen aan Maai Mei Niet gaat in drie eenvoudige stappen. De hele maand mei maai je (een stuk van je gazon) niet of minder In het bloementelweekend van 29 en 30 mei tel je in 1m² lang gras het aantal bloemen (vind hier 18 veel voorkomende bloemen in gazons) Geef je resultaat door via www.maaimeiniet.be en krijg jouw persoonlijke nectarscore.

