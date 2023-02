Wip zo veel mogelijk stenen uit je tuin

Er liggen nog steeds te veel stenen in de Vlaamse tuinen. Een nieuwe vergroeningswedstrijd van de Vlaamse regering moet daar verandering in brengen.

Vlaanderen is een van de meest verharde regio’s in Europa. Zestien procent van onze oppervlakte is verhard, dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Actie is dringend nodig.

Tegels of beton inruilen voor groen of waterdoorlatend materiaal is een belangrijke manier om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan.

Daarom gaan meer dan honderd gemeenten vanaf 31 maart met elkaar de uitdaging aan in het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. De bedoeling is om zoveel mogelijk ‘tegels te wippen’ en te vergroenen.

‘Groene tuinen zijn niet alleen aangenaam om in te vertoeven en gezond voor de mens, door tegels uit te breken en planten in de plaats te zetten, creëren we ook nog eens meer biodiversiteit’, zegt Anton Christiaens, van vzw Breekzijzer die de actie organiseert. ‘Alle ontharding is goed. Van gemeentepleinen, scholen, bedrijventerreinen tot de tuinen van de gezinnen. Gemeenten kunnen dit helpen faciliteren door bijvoorbeeld premies uit te delen of ophaaldiensten te organiseren voor de tegels.’

Veel Vlamingen zijn echter verknocht aan hun tegeltuin vanwege het minimale onderhoud. Ook daar heeft Christiaens een antwoord op: ‘De keuze van je planten bepaalt het onderhoud. Kies voor groen dat weinig tot geen onderhoud vergt, maar geen kunstgras en vermijd rijke teelaarde waar planten sneller op groeien. Zaai je je bloemenmengsels op arme, schrale grond, dan hoef je maar één keer per jaar te maaien. Of doe mee aan Maai Mei Niet.’

Tegelwippen is vooral een sensibiliseringsactie, maar het doel is niettemin om in Vlaanderen twee miljoen tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen.

‘We willen niemand iets opdringen. We hopen vooral dat gemeenten en organisaties creatieve en ludieke acties bedenken. Zo geeft voetbalclub Feyenoord in Nederland, waar de campagne al drie jaar loopt, stukjes van het heilige gras uit De Kuip weg aan iedereen die een tegel uit zijn tuin komt inleveren. Op die manier willen we mensen aanzetten om mee te helpen aan de vergroening.’

Welke gemeente wipt het meest?

Met de Vlaamse gemeenten die tot nu toe hebben aangegeven mee te doen, zijn in totaal meer dan twee miljoen inwoners vertegenwoordigd. Steden en gemeenten kunnen met mekaar wedijveren om de hoogste ‘TPI-score’, gewipte ‘Tegels per Inwoner’, te behalen.

Sommige lokale besturen gaan zelfs een rechtstreeks duel aan dat inspeelt op onderlinge rivaliteit of verbondenheid. Zo nemen bijvoorbeeld Asse en Ternat het tegen mekaar op, net zoals Boechout en Hove.

‘De beste bescherming tegen droogte en wateroverlast blijft ontharding’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. ‘Daardoor komt er ruimte voor gras, bomen en bloemen in je straat, voortuin of wijk. Zo creëren we een aangenamere leefomgeving met betere luchtkwaliteit. Bovendien heeft meer groen een verkoelend effect in de steden die zich transformeren tot hitte-eilanden. Ik moedig daarom alle steden en gemeenten aan om mee de ring in te stappen en zoveel mogelijk tegels uit de grond te wippen.’

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen loopt van 21 maart tot 31 oktober. Het is een initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en wordt georganiseerd door vzw Breekijzer en het Departement Omgeving. Actrice Tine Embrechts en presentator Bartel Van Riet zijn ambassadeurs van de campagne. Gemeenten kunnen inschrijven via vk.tegelwippen.be