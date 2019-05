België krijgt met 29,3 op 100 punten een dikke onvoldoende op het klimaatrapport van de European Climate Foundation. Ook de meeste andere Europese landen krijgen rode cijfers.

Het rapport, dat opgesteld is door het Ecologic Institute en Climact in opdracht van de ECF, schetst een somber beeld: geen enkel EU-land heeft een klimaatplan dat tot klimaatneutraliteit in 2050 leidt en zo in lijn is met de klimaatakkoord van Parijs.

De gemiddelde score van de EU-rapporten is 29 procent. Spanje, de beste leerling in de klas, haalt als enige nipt meer dan 50 procent. Frankrijk, Griekenland en Zweden volgen met 47, 44 en 43 procent.

Het rapport houdt rekening met drie factoren: de ambitie, de gedetailleerde uitwerking van het beleid, en de kwaliteit en inclusive aanpak bij het opmaken van het plan.

Geen ambitie

België scoort in de middenmoot met 29,3 procent. Nederland doet het iets beter met net geen 36,7 procent. Op het vlak van ambitie haalt België de tweede laagste score van alle lidstaten. In tegenstelling tot onze buurlanden steunt ons land niet de verhoging van de Europese 2030-doelstelling naar 55 procent CO2-reductie.

Dit rapport is beschamend. Bond Beter Leefmilieu (BBL)

De resultaten van het rapport liggen in lijn met de analyse die Bond Beter Leefmilieu (BBL) maakte van het energie- en klimaatplan. Zo streeft België naar een aandeel van 18,3 procent hernieuwbare energie tegen 2030. Dat is eerder een vertraging dan een versnelling van de groei van hernieuwbare energie, zegt de BBL.

Ook voor energiebesparing blijft België onder de lat: ons land mikt op 12 procent finale energiebesparing tegen 2030, om uit te komen op 385 terawattuur. Om aan de Europese verplichtingen te voldoen, zouden we 34,1 procent moeten besparen en in 2030 op maximum 327,9 terawattuur te komen.

'Dit rapport is beschamend', zegt Laurien Spruyt van de Bond Beter Leefmilieu in een reactie. 'Het klimaatplan is ontoereikend om onze doelstellingen voor 2030 te halen. Nog erger: na maanden van klimaatprotest gaat ons land er zelfs nog op achteruit, nu de Vlaamse regering opnieuw kibbelt over de slimme kilometerheffing en de betonstop veel te laat invoert'.

De Europese Commissie brengt haar eigen beoordeling van en aanbevelingen voor de nationale klimaatplannen uit in juni. Lidstaten zullen dan tot het eind van het jaar hebben om hun plan te herwerken.

'Het resterende half jaar zullen we in België goed moeten gebruiken', zegt Spruyt. 'Onze politici moeten de komende maanden gebruiken om coherente klimaatplannen af te leveren. Die zullen investeringszekerheid garanderen en helpen om te genieten van de economische en sociale voordelen van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.'