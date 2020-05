80 procent van de Belgen is trots op de Belgische natuur. Toch bedraagt de gemiddelde score op een kennistest over die natuur slechts 4,6 op 10.

De cijfers komen uit een rondvraag bij 1000 Belgen, uitgevoerd door iVox in opdracht van Onze Natuur, met steun van het Vlaams agentschap voor Natuur en Bos. Onze Natuur is een project van productiehuis Hotel Hungaria. Het omvat een site, socialemediakanalen, boeken en in 2022 een zevendelige natuurdocumentairereeks op Canvas en een Waalse zender. De spectaculaire beelden en foto's die daar nu voor worden gemaakt zijn al te zien in het Eén-programma Iedereen beroemd en op de socialemediakanalen. Er schuilt een expliciete missie achter Onze Natuur, zegt cameraman Pim Niesten, die ook een vlog bijhoudt over het project. 'We tonen 11 miljoen Belgen dat het gras niet altijd groener, mysterieuzer en indrukwekkender is in exotische landen. We willen de band tussen de Belg en zijn natuur versterken, in de hoop dat hij die spontaan beter zal beschermen.' Acht op de tien Belgen zijn trots op onze natuur, leert de enquête. De natuur krijgt een gemiddelde tevredenheidsscore van 7 op 10. 70 procent van de Belgen trekt regelmatig de natuur in, om te sporten en te ontspannen, maar vooral - in 75 procent van de gevallen - voor de rust. Hoewel zes op de tien Belgen zich een 'buitenmens' noemen, bedraagt de gemiddelde score op de kennistest van Onze Natuur slechts een schamele 4,6 op 10. Een voorbeeld? 75 procent van de bevraagde Belgen geeft aan een eigen tuin te hebben. Maar amper de helft van hen beschouwt die tuin of het stadspark als natuur. Dat weerspiegelt inderdaad de realiteit in België, waar ecologische rampen als de gebetonneerde voortuin en het gemillimeterde gazon razend populair blijven. Toch is de inschatting fout, weet Niesten. 'Elke tuin, klein of groot, kan de natuur een flink eind vooruithelpen. De totale tuinoppervlakte in Vlaanderen is goed voor 8 procent van alle natuuroppervlakte. Dus loont het de moeite om na te denken over hoe je in je eigen tuin de natuur kunt stimuleren en beschermen. Ander opmerkelijk cijfer: 20 procent (vooral 55+'ers) vindt dat er wordt overdreven over natuurproblemen zoals milieuvervuiling en uitstervende dieren. Toch is natuur voor de helft van de bevraagde Belgen belangrijker dan economie. 80 procent is bereid mee zorg te dragen voor de natuur in zijn buurt. Twee op de drie respondenten steunen al actief natuurinitiatieven. Onze Natuur herlanceert nu op een grotere schaal zijn onderzoek, met een uitgebreidere natuurtest, die u via Knack.be terugvindt. 'Dit onderzoek willen we in het voorjaar van 2022 herhalen', besluit Pim Niesten. 'We hopen dan de positieve impact van Onze Natuur te zien. En dat uit die grotere kennis van de Belgische natuur een nog grotere bereidheid vloeit om zich in te zetten voor de bescherming ervan.'