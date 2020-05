De Belg scoort gemiddeld 4,6 op 10 op een kennistest over de natuur. Doet u beter?

De cijfers komen uit een rondvraag bij 1.000 Belgen, uitgevoerd door iVox in opdracht van Onze Natuur, met steun van het Vlaams agentschap voor Natuur en Bos. Onze Natuur komt uit de koker van productiehuis Hotel Hungaria, dat ook Dagelijkse Kost met Jeroen Meus maakt. Het project omvat een site, socialemediakanalen, boeken en in 2022 een zevendelige natuurdocumentairereeks op Canvas en een Waalse zender. De spectaculaire beelden en foto's die daar nu voor worden gemaakt zijn al te zien in het Eén-programma Iedereen beroemd en op de socialemediakanalen.

Onze Natuur heeft een missie, zegt cameraman Pim Niesten, die ook een vlog bijhoudt over het project. 'We tonen 11 miljoen Belgen dat het gras niet altijd groener, mysterieuzer en indrukwekkender is in exotische landen. We willen de band tussen de Belg en zijn natuur versterken, in de hoop dat hij die spontaan beter zal beschermen.'

Knack-redacteur en bioloog Dirk Draulans vulde de test in. Hij haalde 80 procent.'De natuur blijft verrassen,' zegt hij. 'Zelfs als je er al meer dan vijftig jaar tot over je oren in zit. Ook een natuurquiz kan je kennis verruimen! Zalig!'

