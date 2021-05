Er was al Fwiet! Fwiet! de podcast, Fwiet! Fwiet! het boek en nu is er ook Fwiet het vogelmagazine. De eerste editie is meteen uitverkocht, zegt bezieler Begijn Le Bleu, en gaat in herdruk.

De podcast Fwiet! Fwiet! wordt sinds 2019 gemaakt door Begijn Le Bleu, ook bekend als komiek. Samen met Jeroen Denaeghel, oud-journalist en nu woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos, werkte hij meer dan vier jaar aan het concept van hun vogelmagazine Fwiet, sinds vorige week uit en meteen uitverkocht. Een herdruk is in gang gezet. 'Natuurbeleving zit in Vlaanderen in de lift', zegt Le Bleu. 'Toch wordt het brede publiek onvoldoende bereikt. Wij vonden dat er behoefte was aan iets meer, iets wat de natuur ernstig neemt en niet op een Zonnekind-manier uitlegt dat dit een koolmees is en dat een roodborstje.'

Fwiet is de combinatie van twee passies geworden, zegt hij. 'Jeroen en ik zijn allebei dol op vogels kijken en op goed gemaakte en geschreven boekskes.' Fwiet is, het moet gezegd, goed gemaakt en geschreven. Onder meer Knack-journalist Dirk Draulans leverde een bijdrage, er is een column van Marnix Peeters en er wordt paal en perk gesteld aan het leg shamen van uilen (dat die zeer lange benen hebben, is geen reden om ze uit te lachen). Het eerste nummer gaat meteen in herdruk, en is vanaf juni weer beschikbaar. De Slimste Vogelgids van Jan Rodts is aan de negende druk toe, de eerste editie van Fwiet is meteen uitverkocht... Hoe verklaart u het succes van vogelkijken?Begijn Le Bleu: Corona heeft de natuur meer in beeld gebracht en ook het vogelkijken. Mensen hebben al langer de behoefte om meer te weten over de natuur. Waarom anders zou Natuurpunt meer dan 120.000 leden hebben? Het probleem was lang dat er weinig aanbod was voor een breed publiek. De meeste vogelgidsen zijn veel te complex voor de beginneling, dat bewijst Jan met zijn negende druk. Wetenschap is fantastisch, maar je moet kunnen populariseren. Ook om te kunnen sensibiliseren. Je hoort nu vaak klachten over mensen die hun manieren niet houden in natuurgebieden. In plaats van die op slot te doen, moeten we dat momentum aangrijpen om de mensen bij te spijkeren in hun kennis over en hun hoffelijkheid jegens de natuur. Fwiet mikt dus niet op de enkeling die in een oogopslag de gras- van de rietzanger weet te onderscheiden?Le Bleu: Fwiet is er voor de kenner én de beginneling. We schuwen het nerdy niet. Mensen kunnen dat ook best hebben, zolang het maar begrijpelijk is uitgelegd. Dat doen wij met mooie verhalen over vogels, gelardeerd met feiten en weetjes. Vorm is zo belangrijk. We hebben over alles in Fwiet zeer bewust nagedacht, van het lettertype over het papier en de typografie tot de beelden. Logisch: oog voor schoonheid is een wezenlijk aspect van natuurliefhebber zijn. Het eerste nummer gaat over uilen. Zal Fwiet telkens over één vogelsoort gaan?Le Bleu: Nee. De uil is gewoon een beest dat elke vogelkijker koestert. De gans, ik zeg maar wat, heeft dat minder. (snel) Al wil ik niet uitsluiten dat we ook over de gans ooit een nummer maken. (lacht) De uil is een iconische soort en heeft een fantastische blik, heel dankbaar voor een coverbeeld. We zullen wel altijd thematisch werken en daarbinnen heel breed gaan. Het volgende thema moeten we nog kiezen. Het nieuwe nummer moet er liggen in november.