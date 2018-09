Beestenboel: de sprookjesachtige beekjuffer is aan een remonte bezig

Sommige mannen vallen op grote vrouwen. Dat is ook zo bij beekjuffers, kleine familieleden van de libellen. Beekjuffers kunnen bijna vijf centimeter lang worden en zijn daarmee de grootste juffersoort. Hun mannetjes vallen op grote vrouwtjes, want die leggen meer eieren en leven langer, wat gunstig is voor de voortplanting.

