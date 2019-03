Bart Staes (Groen): 'Geld bijdrukken om het klimaat te redden, waarom niet?'

'De Rekenkamer zegt dat we jaarlijks 1,115 miljard euro nodig hebben. Dat kan', zegt Staes. 'We hoeven daarom geen aanslag te plegen op de overheidsbegrotingen. Waarom creëren we geen Europese Klimaatbank? Die kan met dat geld investeringen financieren én burgers en ondernemingen voorzien van renteloze leningen. Het geld is er, hoor.'

Behalve een Klimaatbank denkt Staes dat er ook geld te halen valt door belastingontwijking en -fraude aan te pakken. 'Als we daarvan de helft, of zelfs maar een kwart, kunnen recupereren, dan hebben we een grote pot', zegt hij tegen De Zondag.

Het 60-jarige Europarlementslid staat bij de verkiezingen van 26 mei op de tweede plaats op de lijst van Groen, achter Petra De Sutter. Als de partij niet verder komt dan zijn huidige aantal van één Europese zetel, dan is de carrière van Staes in de actieve politiek voorbij. 'Maar ik hou geen rekening met een afscheid', zegt hij. 'Het resultaat van de provincieraadsverkiezingen sterkt me in de overtuiging dat wij twee zetels kunnen halen.'

Staes erkent dat hij 'ontgoocheld' zou zijn als hij zijn positie in het Europees Parlement verliest. 'Elke vezel in mijn lichaam is al twintig jaar dag en nacht bezig met dit parlement. Maar ik hou geen rekening met dat scenario.'