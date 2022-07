Piaggio MP3 maakt stadsmobiliteit veiliger

Het Italiaanse Piaggio lanceert een gloednieuwe MP3 driewieler die het verschil maakt met een hedendaagse look, krachtiger motoren, bijkomende veiligheidssystemen en de nodige connectiviteit.

Pionier

Zestien jaar geleden pionierde Piaggio met een bijzondere scooter, de MP3. Deze driewieler kreeg vooraan twee wielen en achteraan zat een klassieke scootermotor met één achterwiel. De MP3 was behoorlijk prijzig, maar wilde een comfortabele oplossing bieden voor pendelaars die zich niet helemaal op hun gemak voelden op een klassieke motorscooter met twee wielen, de andere specialiteit van huize Piaggio (Vespa). Het voordeel van deze scooter is dat bestuurders met een autorijbewijs B (zonder motorrijbewijs) ook met een MP3 voorzien van een krachtige motor (meer dan 125 cc) op pad kunnen. Keerzijde van de medaille is dat de MP3 relatief breed is, zodat hij in druk stads- of fileverkeer minder wendbaar is in vergelijking met een klassieke scooter of motorfiets.

Rijhulpmiddelen zoals een auto

De nieuwe MP3 heeft recht op een aangepast design en is meteen te herkennen aan de nieuwe neus met ledverlichting. Het dashboard is volledig digitaal en de constructeur voorziet zelfs een geïntegreerd navigatiesysteem. Het frame werd verbeterd, net als de complexe ophanging met de twee voorwielen. De scooter had al recht op een ABS-remsysteem, maar Piaggio voegt daar nu ook enkele elektronische rijhulpmiddelen aan toe die we reeds kennen uit de autosector. De (Executive) topversie wordt bedacht met BLIS (blind spot information system) dat de bestuurder via een oranje lampje in de achteruitkijkspiegel wijst op een object in de dode hoek. Verder komt er ook een rijstrookassistent en een keyless systeem zodat de bestuurder het voertuig kan starten zonder de klassieke sleutel.

Krachtige motor

Qua aandrijving voorziet Piaggio nog krachtiger HPE-motoren, wat staat voor high performance engines. De basisversie meet 400 cc en de ééncilinder viertaktmotor levert 35 pk. De nieuwe en krachtigste variant is de 530 HPE die met een longinhoud van 530 cc een forse 44 pk levert. Deze motor beschikt tevens over drie rijprogramma’s waarbij de bestuurder de keuze heeft tussen eco, comfort en sport zodat hij of zij naar wens de prestaties of het verbruik kan optimaliseren. De basisversie (400) kost 10.499 euro, voor de topversie betaal je 12.999 euro.