Peugeot e3008 komt 700 km ver

Peugeot is klaar met de derde generatie 3008, een compacte crossover die in het C-segment past. Opvallend, de Franse constructeur toont aanvankelijk enkel een elektrische versie, de e3008.

Het gaat om een volledig nieuw product dat op een al even vernieuwend platform wordt gebouwd. Dat werd in hoofdzaak ontwikkeld voor elektrisch aangedreven modellen en daar zullen eveneens andere Stellantis-producten (denk Citroën en Opel) op gebouwd worden. Interessant is dat onder de passagiersruimte een dubbele bodem wordt voorzien waar flink wat batterijcapaciteit kan worden ingeplant. Dat neemt niet weg dat de bodemplaat ook geschikt is om een klassieke verbrandingsmotor of een combinatie van een elektromotor en een thermische motor (hybrid) te herbergen.

Aerodynamica

De e3008 heeft een opvallende vormgeving met een schuin aflopende daklijn en een vrij afgeronde vormgeving. Die aanpak komt vooral de aerodynamica ten goede. De nieuweling is enkele centimeters groter dan zijn voorganger maar de maatvoering van het interieur blijft grotendeels behouden. Voor de bestuurder zit een gigantisch doorlopend digitaal scherm van 21 inch. Op het gedeelte dat boven de middenconsole werd een aanraakfunctie voorzien zodat het infotainment kan worden bediend. De i-cockpit bleef overeind waarbij het kleine stuurtje vrij laag staat opgesteld en de bestuurder over het stuur naar het tellercluster kijkt.

De basisversie krijgt een 210 pk sterke elektromotor op de vooras in combinatie met een batterij van 73 kWh, goed voor een rijbereik van meer dan 500 km. Dat lijkt veel vermogen voor een gezinswagen, maar omwille van de heuse batterijcapaciteit is deze e3008 ook geen pluimgewicht. Sochaux voorziet zelfs een ‘long range’-versie met 98 kWh aan batterijcapaciteit en die zou met één batterijlading tot 700 km ver komen. Deze batterijen zijn overigens van Chinese BYD-makelij, al is het de bedoeling dat deze op een later tijdstip door een Europese leverancier zullen worden geleverd. De wagen zou al begin 2024 op de markt komen en er volgen ook versies met verbrandingsmotoren.