Paus reist naar Canada in het kader van onthullingen rond katholieke internaten

Paus Franciscus, die nog steeds fysiek verzwakt is, reist zondag naar Canada. De reis van de 85-jarige paus staat grotendeels in het teken van wat gebeurde in katholieke internaten voor inheemse kinderen.

Met een vlucht van ruim tien uur gaat het om de langste reis die de paus sinds 2019 ondernomen heeft. Het wordt zijn 37ste reis sinds zijn aantreden in 2013. Van 24 tot 30 juli doet hij onder meer de steden Edmonton, Quebec en Iqaluit aan. Het bezoek biedt hem de gelegenheid om te luisteren naar en te spreken met de inheemse volkeren van Canada. Hij krijgt de kans om de gruwelijke behandeling van inheemse kinderen in de katholieke internaten aan de kaak te stellen, stelt de Canadese Bisschoppenconferentie (CCCB) op een website opgedragen aan het bezoek.

Dat het Vaticaan jarenlang weigerde verontschuldigingen aan te bieden voor de mistoestanden viel slecht in Canada. Uiteindelijk kwamen die verontschuldigingen er dit jaar toch.

Naar schatting 150.000 inheemse kinderen verbleven, vaak gedwongen, in de internaten. De scholen werkten als heropvoedingsgestichten, met als doel de inheemse kinderen te assimileren aan de witte, christelijke waarden. De inheemse kinderen mochten hun moedertaal niet meer spreken, leefden volledig geïsoleerd van hun familie en hun cultuur en werden het slachtoffer van fysieke mishandeling en seksueel misbruik. Vele kinderen vonden hun ouders nooit meer terug.

De voorbije jaren werden enkele massagraven blootgelegd van kinderen die wegens ziekte, mishandeling of ontbering waren gestorven.

Paus Franciscus sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. De paus werd begin mei voor het eerst in een rolstoel gezien bij een openbaar evenement. Hij lijdt ook aan heuppijn waardoor hij mank loopt en hij onderging in juli 2021 een darmoperatie. Hij stelde al reizen naar Libanon, Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo uit.