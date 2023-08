Overgangsperiode zal maximum drie jaar duren, stelt coupleider in Niger

De nieuwe sterke man in Niger, generaal Abdourahamane Tiani, wil een overgangsregering vormen die “niet langer dan drie jaar” aan de macht blijft. Het is de bedoeling om binnen de dertig dagen een “uitvoerige nationale dialoog” te houden en alle Nigerezen te raadplegen, zo kondigde hij zaterdagavond aan in een toespraak op de staatstelevisie.

“Het is niet onze ambitie om de macht over te nemen”, aldus Tiani, die enkele weken geleden na een staatsgreep aan de macht kwam, waarna hij er nog aan toevoegde dat de overgangsperiode “niet langer dan drie jaar zou mogen duren”.

Tegelijk waarschuwde de leider van de coup andere landen voor een militaire interventie in Niger. Alle beslissingen zullen worden genomen “zonder inmenging van buitenaf”, klonk het. Een dag eerder had de economische gemeenschap van landen van West-Afrika (Ecowas) nog gezegd klaar te zijn voor een gewapende interventie.