Opladen is extreem duur in ons land

België is na Denemarken het duurste land in Europa om een auto op te laden. De laadkosten stegen het voorbije half jaar in gans Europa (+ 22 %), maar België spant de kroon met plus 34 %.

Onze overheid doet er middels sturende maatregelen alles aan om consumenten de overstap te laten maken van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Dat gaat gepaard met een groeiende stroomvraag en omdat netbeheerders niet klaar zijn om zoveel nieuwe verbruikers van stroom te voorzien, gaat men op de rem staan door enerzijds het debiet te reduceren (introductie capaciteitstarief) en anderzijds de prijs per kWh op te drijven. Het beleid gaat dus twee kanten op waardoor vooral de privékoper een afwachtende houding aanneemt met bedroevende (privé)verkoopcijfers als gevolg.

Prijs x 10

Het Ierse onderzoeksbureau Switcher heeft een studie gemaakt over de oplaadprijzen in de verschillende Europese landen. Daaruit blijkt dat veel landen met de laagste penetratie van elektrische voertuigen de goedkoopste oplaadtarieven kennen. Het goedkoopst kan je opladen in Kosovo waar 100 km rijden 1,14 euro kost. Nederland staat bijvoorbeeld op de 11de stek met 2,42 euro voor dezelfde hoeveelheid stroom. Frankrijk, nog een land waar flink wat EV’s rijden, haalt de 18de plaats met 3,95 euro. Duitsland doet nog slechter met 6,02 euro (34ste plaats).

België heeft de bedenkelijke status van één van de hekkensluiters met een voorlaatste 38ste plaats (8,05 euro om 100 km te rijden). Enkel Denemarken doet nog slechter met 10,53 euro. Opvallend is dat de oplaadkosten in ons land het voorbije half jaar nog met ongeveer 34 % zijn gestegen en die stijging ligt een stuk boven het Europese gemiddelde van 22 %.

Toch kan men zich redelijkerwijs afvragen of deze absurde prijsverschillen (dus maal 10) voor ‘groene’ energie wel serieus zijn. Wat betreft klassieke fossiele brandstoffen zijn we ook gewend aan prijsverschillen en -schommelingen, maar de kloof die we tussen het duurste en het goedkoopste land zien, helpt niet om de consument ervan te overtuigen dat elektromobiliteit de ultieme oplossing is.