Opel Corsa houdt stand

Opel toont de eerste beelden van de nieuwe Corsa en die krijgt een Vizor-smoelwerk. Het gaat niet om een nieuw model, wel om een doorgedreven facelift die in het oog springt.

Met de nieuwe Vizor-neus sluit de jongste Opel op esthetisch vlak perfect aan bij zijn grote broer, de Astra. Onderhuids deelt dit model dat in 2019 het levenslicht zag, zijn platform en technologie met de Peugeot 208. Vernieuwing in het B-segment is op zich interessant omdat meer en meer merken niet langer brood zien in deze compacte wagentjes die aan een relatief bescheiden prijs worden verkocht. Ford gooide met het stopzetten van de Fiesta de handdoek al in de ring en ook VW overweegt om de Polo te schrappen.

Verantwoordelijk daarvoor zijn de strengere (emissie-)normen waaraan alle nieuwe wagens moeten voldoen. De komst van de Euro 7-norm vanaf 2025 is voor heel wat merken een onmogelijke horde. Hoe kleiner (lees goedkoper) de modellen, hoe moeilijker om deze producten economisch rendabel te houden. Door schaalvergroting in combinatie met het delen van platformen, aandrijvingen en infotainment klopt de rekening voor Opel en Stellantis voorlopig nog wel.

Groter rijbereik

Opel kan om te beginnen rekenen op de knowhow van een gigantische groep zoals Stellantis waarbij technologie kan worden gedeeld met andere volumemerken zoals Citroën, Peugeot en Fiat. De nieuwe Corsa zal kunnen rekenen op benzinemotoren met mild hybride ondersteuning middels een 48 Volt systeem. Uiteraard zal er een volledig elektrische versie in de portfolio worden opgenomen. Ook die evolueert met een krachtiger elektromotor (156pk) en een grotere batterij waardoor het rijbereik tot ruim 400 km is opgetrokken.

De definitieve versie én de prijzen zullen nog deze zomer worden bekend gemaakt en het ziet er naar uit dat de nieuwe Corsa in het najaar bij de dealer staat. Het is in interessant om te volgen wat de prijs wordt in vergelijking met het vervangen model.