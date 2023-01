Ontbossing Amazonewoud met 150% toegenomen in laatste maand van Bolsonaro’s ambtstermijn

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is in december, tijdens de laatste maand van president Jair Bolsonaro’s ambtstermijn, met 150 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2021. Dat blijkt uit de officiële statistieken die vrijdag zijn vrijgegeven.

Uit satellietbeelden van het observatieprogramma DETER blijkt dat er vorige maand 218,4 vierkante kilometer bos is gekapt in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied. Dat is ruim 150 procent meer dan de 87,2 vierkante kilometer die in december 2021 tegen de vlakte ging, zo meldt het overheidsagentschap INPE.

De rechts-populistische president Jair Bolsonaro heeft internationaal heel wat kritiek gekregen omdat hij tijdens zijn ambtstermijn te weinig inspanningen zou hebben geleverd om het Amazonewoud te beschermen. Het behoud van dat regenwoud is van vitaal belang voor de strijd tegen klimaatverandering, maar Bolsonaro had vooral oog voor het economische potentieel ervan. Tijdens zijn bewind zou de gemiddelde jaarlijkse ontbossing in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied met 75,5% gestegen zijn in vergelijking met tien jaar geleden. Bolsonaro werd op 1 januari opgevolgd door Luiz Inacio Lula da Silva, die al beloofde om de milieubeschermingsprogramma’s in zijn land nieuw leven in te blazen.