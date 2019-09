Ook dit schooljaar trekken weer heel wat Vlaamse leerlingen naar een methodeschool. Onder hen opvallend veel kinderen en jongeren met een leerstoornis, autisme of ADHD, die in het reguliere onderwijs hun draai niet konden vinden. 'In een freinetschool zijn zorgkinderen nooit hinderlijk', klinkt het. Tenzij ze met te veel zijn.

'Dit is géén school voor buitengewoon onderwijs. Kinderen met ernstige leerproblemen of leerstoornissen zijn beter geholpen met de specifieke aanpak van het buitengewoon onderwijs.' De waarschuwing staat te lezen op de welkomstpagina van een freinetschool in de Kempen. Ook andere methodescholen maken vaders en moeders steeds vaker diets dat niet iederéén bij hen terechtkan. Toch kiezen veel (vooral witte en goed opgeleide) ouders van kinderen met autisme, ADHD, dyslexie, dyspraxie of andere problemen voor een methodeschool. In 2013 al bleek uit het onderzoek Schoolloopbanen in het basisonderwijs (SiBO) dat liefst 21 procent van de leerlingen in methodescholen een erkende diagnose had, tegenover 12 procent in het klassieke onderwijs. Scholieren met speciale noden zonder zo'n officieel etiket werden niet meegeteld.

