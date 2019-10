Kleuters moeten sneller op het potje en iedereen moet zo vroeg mogelijk degelijk Nederlands leren, zo wil het nieuwe regeerakkoord. 'De Vlaamse regering wil kinderen aanpassen aan een systeem dat niet meer van deze tijd is', zegt gezinspedagoog Michel Vandenbroeck.

'Om de kwaliteit ook in het kleuteronderwijs te verhogen, vrijwaren we maximaal de lestijd door het aandeel zindelijke kleuters te laten stijgen.' Dat was de voorbije weken wellicht de meest besproken zin uit het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Dat de regering-Jambon zich zelfs wil bezighouden met de zindelijkheidstraining van Vlaamse kleuters verbaast ook gezinspedagoog Michel Vandenbroeck (UGent). 'Op zich is het een goede zaak dat ze erkent dat er een probleem is, maar ze legt de vinger op de verkeerde wonde', zegt hij. 'Het probleem is niet dat ouders hun kind niet zindelijk maken tegen de tijd dat het naar school gaat, maar wel dat het terechtkomt in een school waar ze daar niet mee om kunnen gaan. Men is het model van het lager onderwijs op almaar jongere kinderen gaan toepassen. Loopt het mis, dan is dat de schuld van de ouders. De discussie over de zindelijkheid van kleuters is hier de kanarie in de koolmijn. Doordat er een constructiefout in ons kleuteronderwijs zit, zijn er nog veel meer zorgnoden waaraan niet tegemoet wordt gekomen.'

...