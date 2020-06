Het coronavirus zette dit schooljaar op zijn kop. Heel het onderwijs moest zichzelf in ijltempo heruitvinden. Daarom roept het onderwijsmagazine Klasse in 2020 iedereen uit tot Leraar van het Jaar.

Na dit bewogen schooljaar is Klasse niet op zoek gegaan naar die ene, symbolische Leraar van het Jaar. 'Want élke leraar moest zichzelf heruitvinden. En dus verdienen àlle leraren deze keer de titel', luidt het.

'Toen de lessen half maart geschorst werden door de coronacrisis moesten lerarenteams razendsnel schakelen', zegt hoofdredacteur Hans Vanderspikken. 'Ambitieus hielden ze wekenlang veel borden tegelijk in de lucht: online preteachen, kwetsbare kinderen ondersteunen, laptops zoeken, opvang voorzien, leerlingen blijven motiveren en vanop afstand dat klasnest warm houden.'

Het onderwijsmagazine roept leerlingen, ouders en collega's op om die 'toppers in het onderwijs' persoonlijk te bedanken via een online tool op www.leraarvanhetjaar.be.

'Met deze campagne krijgt het hele onderwijsveld de zichtbare maatschappelijke waardering die het verdient. Dat geeft leraren vleugels aan het einde van dit heftige schooljaar. Om zacht te landen en er straks stapsgewijs opnieuw in te vliegen, met alles wat ze hieruit geleerd hebben', aldus Vanderspikken.

