'Het onderwijsdebat mag niet vervallen in simplismen en valse tegenstellingen'

Valt de studiekeuze beter vroeger of later? Kies je voor een domeinschool of is een 'klassieke' school een betere optie? Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), vindt dat we die tegenstellingen moeten overstijgen. 'Ook in een volwaardige, brede eerste graad kunnen onze sterkere leerlingen excelleren.'

© iStock

'Een thema met een dergelijk maatschappelijk belang als het onderwijs verdient de polarisatie niet die het momenteel krijgt', steekt Piet Van Avermaet geagiteerd van wal. 'Neem nu de discussie die woedt over kennis en competenties, alsof beide begrippen tegengesteld zijn aan elkaar. Competenties is net een overkoepelende term die kennis, vaardigheden en attitudes impliceert. Wie meent dat de kwaliteit van ons onderwijs daalt, omdat de focus te veel op kunnen en niet meer op kennen ligt, dwaalt. Pas wanneer je iets kan toepassen, bewijs je dat je je de leerstof eigen hebt gemaakt. Toepassing vergt dus een verregaande vorm van kennis van onze leerlingen.'

