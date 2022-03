Franstalig onderwijsminister Caroline Désir werkt voort aan de hervorming van het Franstalige onderwijs.

Vanaf september moet het schooljaar in het Franstalige onderwijs er helemaal anders uit gaan zien. Met de hervorming, die behoudens onvoorziene omstandigheden op woensdag in het parlement van de Franse Gemeenschap wordt goedgekeurd, wordt het schooljaar voortaan ingedeeld in vier blokken van zeven lesweken. Het plan van Franstalig onderwijsminister Caroline Désir (PS) maakt de zomervakantie twee weken korter, en herfst- en krokusvakantie duren voortaan twee weken. Die herschikking van het schooljaar maakt deel uit van het Pacte d'Excellence, de grootschalige hervorming waarmee het Franstalige onderwijs de kwaliteit wil opvoeren. Een kortere zomervakantie is interessant voor sociaal zwakkere leerlingen, die tijdens de lange zomervakantie vaak een aanzienlijk leerverlies lijden. Hans Gys, adjunct-directeur van het Institut Saint-Louis in Namen, is gewonnen voor de herschikking van het schooljaar. 'Voor ons en de leerkrachten wordt het gemakkelijker om het schooljaar te plannen. En ook voor de leerlingen zal het nieuwe schooljaar vermoedelijk een stuk aangenamer zijn, al vermoed ik dat de pedagogische effecten beperkt zullen blijven.' Die herindeling zorgt voor heel wat extra werk, vertelt Gys. 'We hebben onze kalender moeten aanpassen. Je moet een ander moment vinden om rapporten uit te delen. Er is de vraag wanneer je nog herexamens kunt organiseren. En er zijn natuurlijk ook praktische problemen. In het technisch onderwijs schrijven veel leerlingen vrij laat in. Hoe ga je dat organiseren, als het schooljaar vroeger begint?' Gys verwacht dat deze herschikking een opstapje is naar andere hervormingen. 'In Franstalig België willen beleidsmakers de zogenaamde jours blancs beperken: de dagen waarop je examens en klassenraden organiseert. Er bestaan plannen om de kerstexamenperiode af te schaffen, en meer in te zetten op permanente evaluatie. Het idee erachter is dat sociaal zwakkere leerlingen op die manier gelijkere kansen krijgen.' Tegelijk stelt Gys zich vragen bij de prioriteiten die het Franstalig onderwijs stelt. Zo kampt Franstalig België net als Vlaanderen met een enorm lerarentekort. 'Wij zijn op onze school al drie weken op zoek naar een vervangleerkracht Frans', zegt Gys. 'We vinden niemand, en onze school is nochtans een populaire plek om les te geven. Mijn zoon, die op een andere school in Namen zit, heeft al drie maanden geen Frans meer gekregen. En dat is nog maar het aso. In het technisch onderwijs zijn de problemen veel groter.' Die tekorten zetten net als in Vlaanderen het systeem onder druk. Veel leerkrachten geven er de brui aan, en ook in Wallonië is schooldirecteur ondertussen bijna een knelpuntberoep. Dát is de uitdaging voor ons onderwijs, vindt Gys. 'Er gaat veel aandacht naar structurele hervormingen, maar de corebusiness ontbreekt. Wat ben je met al die hervormingen, als je onvoldoende leerkrachten hebt om les te geven?'