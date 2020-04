Hoe kom je de blokperiode door in volle quarantaine? Wetenschappelijk onderzoek biedt steun. 'Sociale media gebruiken tijdens de pauze is aangeraden.'

H et wordt een zoveelste primeur: blokken en examens afleggen in lockdown. Hoe vang je die minstens zes weken van sociaal isolement aan met weken coronaquarantaine achter de kiezen? Professor klinische psychologie Ernst Koster (UGent) en laatstejaarsstudente Pauline Stas doorzochten recent wetenschappelijk onderzoek op zoek naar houvast. 'Dit wordt een unieke examenperiode', zegt Ernst. 'Weken van afstandsonderwijs en sociaal isolement en de smartphone als belangrijkste connectie met de buitenwereld maken ons vatbaarder voor een ongezond voedings- en bewegingspatroon.' Hoe moeten studenten omgaan met de afstandslessen?Pauline Stas:Heel simpel: ze mogen ze gerust sneller afspelen. Onderzoek leert dat je een les 1,6 tot 1,7 keer sneller mag afspelen zonder dat je daarbij aan begrip inboet, vooral als het een les is over leerstof waarover je enige voorkennis hebt. Meer nog, studenten bleken beter hun aandacht bij een versnelde les te kunnen houden. Onze tip: bekijk die lessen op anderhalve snelheid. Dat scheelt in motivatie en tijd. Wat met het sociale isolement? Nog een laatste keer uitgaan voor de examens kan niet.ernst Koster: Sociaal isolement is slecht voor onze mentale gezondheid, onderschat dat niet. De vraag is: welke impact heeft het op leerprestaties? Isolement kan ook een voordeel zijn in de blokperiode, het is namelijk wat de meeste studenten dan doen: zich terugtrekken op hun kamer of kot. Door tien weken lang het gedrag van vijftig studenten intensief te monitoren, vonden Amerikaanse doctoraatsstudenten meerdere verbanden tussen prestaties en sociale interactie. Wie vaker binnenbleef, haalde lagere resultaten. Wie meer en/of langere conversaties had of samenwoonde met andere studenten, had betere cijfers. Sociale verbondenheid is dus niet enkel goed voor onze mentale gezondheid, maar ook voor de resultaten. Studenten moeten hun sociale contacten dus onderhouden. Hoe doe je dat vanuit je kot?Stas:Met de smartphone en via sociale media. Dat hoeft geen funeste gevolgen te hebben. Israëlische doctoraatsstudenten toonden aan dat meer Facebookgebruik kan leiden tot meer angstgevoelens, met name wanneer je social media gebruikt als middel om studeren uit te stellen, niet als een verdiende vorm van ontspanning. Zit dus niet op Facebook tijdens het studeren, dat voegt enkel stress toe in een situatie die al stresserend is, maar doe het gerust tijdens pauzes of na het blokken. In deze coronatijden is het zelfs aangeraden. Tot slot: wat moeten studenten eten willen ze een grote onderscheiding halen?Stas:Zeker geen fastfood. Uit onderzoek onder een zeshonderdtal universiteitsstudenten naar hun eetgewoonten bleek dat wie vijf keer of meer per week ontbeet, opmerkelijk hoger scoorde dan de studenten die drie keer of minder ontbeten. Dat kan te maken hebben met het feit dat die eerste categorie vroeger aan de lesdag begint en vooral daardoor betere punten heeft, al is het onduidelijk of daar een causaal verband is. Koster: Ik wil benadrukken dat deze tips niet zaligmakend zijn. Ze zijn eerder een houvast naast andere studietips. De impact van deze coronacrisis wordt op dit moment onderzocht. Wellicht kunnen we op korte termijn onze tips verfijnen, in de hoop dat ze nooit meer nodig zullen zijn. (lacht)