Als het Overlegcomité vrijdag beslist om over te gaan naar code geel van de coronabarometer, dan vervalt ook de mondmaskerplicht voor de leerlingen van het secundair onderwijs. Dat bevestigt het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Vrijdag beslist het Overlegcomité mogelijk dat we overgaan naar code geel op de coronabarometer. En dan zal ook het onderwijs volgen met zijn eigen barometer. Code geel in het onderwijs betekent dat de mondmaskerplicht volledig vervalt. Nu moeten enkel nog de leerlingen van het secundair onderwijs een mondmasker dragen.'Als de mondmaskers in de brede samenleving verdwijnen, verdwijnen ze ook in het onderwijs', klinkt het bij het kabinet van Weyts. 'Als adolescenten straks naar de winkel mogen zonder mondmasker, dan ook naar school.' Het kabinet benadrukt dat de regels op school niet strenger mogen zijn dan die in de brede samenleving.