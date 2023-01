Olivier Vandecasteele veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen in Iran

Iran bevestigt de celstraf van 40 jaar voor Olivier Vandecasteele, de enige Belgische gevangene in Iran. Hij krijgt ook 74 zweepslagen. Dat bericht het nieuwsagentschap Reuters, op basis van het Iraanse agentschap Tasnim.

Olivier Vandecasteele zou geen 28, maar 40 jaar gevangenisstraf hebben gekregen. Dat bericht het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim dinsdag. Bovendien zou hij tot 74 zweepslagen veroordeeld zijn. In november werd Vandecasteele tijdens een “schijnproces” veroordeeld tot 28 jaar cel. Later bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat hij schuldig was bevonden aan spionage. Nu spreken verschillende Iraanse nieuwsbronnen van nog zeker 12 jaar en 74 zweepslagen extra.

‘Criminele feiten’

Volgens Tasnim zou de Belg zich hebben schuldig gemaakt aan vier criminele feiten: spionage bij de Islamitische Republiek van Iran ten voordele van buitenlandse intelligentiediensten, samenwerking met de vijandige overheid van de Verenigde Staten tegen de Islamitische Republiek van Iran, professionele geldsmokkel ter waarde van 500.000 dollar en het witwassen van geld ter waarde van hetzelfde bedrag. Daarvoor zou het Iraanse gerecht hem celstraffen hebben gegeven van respectievelijk 12,5 jaar, 12,5 jaar, 2,5 jaar en 12,5 jaar. Voor de geldsmokkel krijgt hij ook nog eens 74 zweepslagen.

Het Franse persbureau AFP schrijft dat Vandecasteele alleen de hoogste celstraf van 12,5 jaar zal moeten uitzitten. Iraanse nieuwsbronnen berichten dat er twintig dagen zijn om in beroep te gaan tegen de strafuitspraak.