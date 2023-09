Nissan verlaagt prijs Ariya

Nissan komt met een forse prijsverlaging voor de elektrische Ariya. Voor de basisversie gaat er 3.700 euro van de prijs en bij de versie met de grotere batterij (87 kWh) loopt de korting op tot 5.200 euro.

Prijzenoorlog in de maak?

De officiële versie van de constructeur luidt dat de leveringsproblemen van componenten zijn opgelost waardoor nagenoeg alle uitrustingsniveaus beschikbaar zijn. Omdat daarom de productie sneller en efficiënter verloopt, is er marge vrijgekomen om de prijs te laten dalen. Anderzijds voelt Nissan ook de hete adem van de concurrentie uit Chinese hoek wat hen aanzet om de prijs te doen dalen. De voorbije maanden zagen we op de Amerikaanse en de Aziatische EV-markten al heuse prijsdalingen bij de producten van Tesla en VW ID. en was er werd even gevreesd dat deze prijzenoorlog naar het Oude Continent zou kunnen overwaaien.

Nissan is ook een elektrische constructeur van het eerste uur want de (compactere) Leaf werd ruim tien jaar geleden gelanceerd. De nieuwe Ariya is een duidelijk grotere crossover die niet enkel de Leaf moet vervangen, maar hij moet ook nieuwe klanten aantrekken. Voor bestaande Leaf-rijders die hun wagen wensen te vervangen, is de stap naar de duurdere Ariya aanzienlijk. Mogelijk is ook dat een verklaring voor de prijsdaling. De goedkoopste Ariya koop je vandaag aan 48.400 euro en zit daardoor plots onder de magische kaap van 50.000 euro.

Wat met de restwaarde?

Hoewel de prijsverlaging een probaat middel is om meer consumenten over de streep te trekken, blijft zelfs 48.400 euro een stevige horde voor de particuliere consument. Bovendien is het maar de vraag hoe de particuliere koper hierop gaat reageren, want wanneer er dergelijke kortingen plots mogelijk zijn, leren we vooral dat de elektrische wagen mogelijk te duur in de markt is gezet. Tot slot heeft dit ook gevolgen voor de (eveneens zeer hoog ingeschatte) restwaarde van deze voertuigen, los van het emotionele aspect bij consumenten die voor dit product eerder de volle pot hebben betaald.