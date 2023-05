NISSAN e-4ORCE: veilig en efficiënt

Nissan ontwikkelde een nieuwe elektrische vierwielaandrijving die zowel voor 100 % elektrisch als voor hybride modellen bruikbaar is. Het nieuwe systeem is beschikbaar op de X-Trail en de Ariya.

Meer en meer elektrische auto’s worden uitgerust met vierwielaandrijving. Dat komt omdat de hardware om een (semi-)elektrische auto vierwielaandrijving mee geven een stuk eenvoudiger is. Bij klassiek gemotoriseerde voertuigen is er steevast een extra transmissie en een stel aandrijfassen nodig. Ondanks de extra veiligheid die het biedt, maakt het de auto zwaarder, het systeem heeft reactietijd nodig en het verhoogt de interne wrijving en dus het verbruik.

Elektrische modellen

De vierwielaangedreven technologie van Nissan is niet exclusief voor 100 % elektrische modellen. Het is ook te combineren met een plug-inhybride model waarbij de achteras door een specifieke elektromotor wordt bediend. Die motor haalt energie uit een batterij die al voorhanden is in de (hybride) wagen. De extra elektromotor met aandrijving weegt ook minder dan een klassieke setup met aangepaste transmissies en een extra aandrijfas tussen versnellingsbak en achterdifferentieel.

De elektrische aanpak biedt nog meer voordelen want het systeem kan de verdeling van het vermogen tussen de verschillende assen en wielen op amper 0,0001 seconde aanpassen. Dat optimaliseert niet alleen de tractie (en de daarbij horende veiligheid), maar de extra motor kan enkel worden gebruikt in situaties waarin dat nodig is zoals op een nat (glad) wegdek, in bochten of wanneer maximaal vermogen of trekkracht (aanhangwagen) nodig is. Wanneer de wagen rustig rechtdoor rijdt, kan het systeem moduleren om energie te sparen, wat eveneens een positief effect heeft op het rijbereik van een volledig elektrisch model met deze technologie zoals de Nissan Ariya.