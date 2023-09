N-VA, Groen en Open VLD samen naar kiezer in Heist-op-den-Berg

In Heist-op-den-Berg vormen N-VA, Groen en Open VLD samen de “Lijst voor Heist” bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Huidig burgemeester Jan Moons (N-VA) wordt lijsttrekker.

De drie partijen zitten nu al samen in de meerderheid in Heist-op-den-Berg, met ook nog CD&V en PRO Heist. ‘Als één ploeg gaan we in alle openheid voor een creatief, hardwerkend en kritisch gemeentebestuur in 2024’, laten ze nu weten.

De huidige coalitie kwam in 2018 trouwens erg moeizaam tot stand: de onderhandelingen duurden maar liefst twee maanden, ongewoon lang voor het lokale niveau. N-VA, Groen en Open VLD stellen dat ze deze legislatuur al goed, constructief samenwerken en elkaar aanvullen.

Ze willen ook voortbouwen op een aantal projecten die de voorbije jaren in gang zijn gezet, maar nog niet afgerond raakten, zoals het mobiliteitsplan en de oprichting van een nieuw administratief centrum.

Na lijsttrekker Jan Moons komen Eva Van Den Brande (Open VLD) en Sarah Wouters (Groen) op plaatsen twee en drie.