Mogelijk vooruitgang in onderzoek naar Bende van Nijvel: ex-rijkswachter Robert Beijer aangehouden in Thailand

In de zaak rond de Bende van Nijvel is ex-rijkswachter Robert Beijer aangehouden in Thailand. In Pattaya vindt momenteel een huiszoeking plaats in de woonst van de voormalige Belgische rijkswachter, schrijven Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en RTBF woensdagochtend.

In de woning van Beijer wordt door het Belgische gerecht gezocht naar elementen die hem aan de Bende van Nijvel kunnen linken. Maar het zijn de Thaise autoriteiten die Beijer hebben gearresteerd omdat hij illegaal in het land verbleef.

Beijer werd al vaak in verband gebracht met de Bende van Nijvel. Al ontbreken daarvoor concrete bewijzen. Hij werd in februari 1995 door het hof van assisen van Brussel tot 14 jaar cel veroordeeld voor een reeks misdaden die in de jaren 1980 werden gepleegd. In december 1999 werd Beijer vrijgelaten, nadat hij meer dan de helft van zijn straf had uitgezeten. Daarop keerde de ex-rijkswachter terug naar Thailand.

De Bende van Nijvel maakte 28 doden bij verschillende gewelddadige overvallen in supermarkten.

In een reactie op Twitter schrijft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dat het federaal parket er alles aan doet om de “waarheid naar boven te brengen”. De minister herinnert eraan dat de verjaringsregels werden aangepast zodat dergelijke feiten niet meer kunnen verjaren.