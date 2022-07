Mini cabrio, ook als EV

BMW-dochter Mini toont voor het eerst een prototype van de cabrioversie van de elektrisch aangedreven Mini. De Britse constructeur bouwde een ‘one off’ die in de States werd onthuld.

Nouveau niche

Dit unieke exemplaar was te zien onthuld op de ‘Mini takes the States’ meeting in de Verenigde Staten. Het is nog iets te vroeg om naar de plaatselijke Mini-dealer te hollen voor een elektrische Mini Cabrio. Deze ‘one off’ geeft wel aan dat de constructeur ernstig overweegt om topless rijplezier te combineren met een emissieloze aandrijving en op die manier een nieuwe nichemarkt kan aanboren. Vandaag noteren we bij elektrische voertuigen een eerder rationele aanpak, maar mogelijk is er ook een markt voor vrijetijdsvoertuigen. Tot nu toe zagen we bij Tesla al een roadster en ook Smart lanceerde al een open versie van zijn tweezitter. Los daarvan steekt Porsche niet langer onder stoelen of banken dat de opvolgers van de 718 Boxster en Cayman medio 2024 een zuiver elektrische aandrijving zullen krijgen. Een elektrische Mini Cabrio is dus niet eens een gek idee.

Bestaande technologie

De basis van dit prototype is bekend want Mini gebruikt bestaande componenten. De wielbasis is identiek aan die van de Mini Cooper S Cabriolet. Het blijft ook een strikte vierzitter met een kofferruimte van 160 liter. Het openen van het dak gebeurt elektrisch, duurt 18 seconden, en lukt zelfs al rijdend zolang je trager rijdt dan 30 km/u. Ook voor de aandrijving vertrouwt Mini op beproefde technologie in de vorm van de 184 pk sterke elektromotor die we kennen uit de (gesloten) Mini Cooper SE. Dit vermogen is voldoende om in 7,7 seconden van 0 naar 100 km/u te sprinten. De 32,6 kWh batterij blijft behouden en zorgt voor een actieradius van 230 km.